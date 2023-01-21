Fenerbahçe Alagöz Holding evinde BOTAŞ'ı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında BOTAŞ'ı 88-64 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 13. galibiyetini elde etti. BOTAŞ ise 7. yenilgisini yaşadı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Ramazan Sezer Baran
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 23, Merve Aydın 6, Stewart 20, Meesseman 15, Elif İstanbulluoğlu 5, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır 5, Selin Rachel Gül, İrem Erdik, Ayşe Yılmaz
BOTAŞ: Sevgi Uzun 17, Sehernaz Çidal, Macaulay 12, McCall 20, Doyle 9, Meltem Avcı 5, Ayşegül Günay Aladağ 1, Hatice Pelin Gülçelik
1. Periyot: 28-14
Devre: 54-33
3. Periyot: 76-46
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 13. galibiyetini elde etti. BOTAŞ ise 7. yenilgisini yaşadı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Burak Durmuş, Ramazan Sezer Baran
Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 23, Merve Aydın 6, Stewart 20, Meesseman 15, Elif İstanbulluoğlu 5, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır 5, Selin Rachel Gül, İrem Erdik, Ayşe Yılmaz
BOTAŞ: Sevgi Uzun 17, Sehernaz Çidal, Macaulay 12, McCall 20, Doyle 9, Meltem Avcı 5, Ayşegül Günay Aladağ 1, Hatice Pelin Gülçelik
1. Periyot: 28-14
Devre: 54-33
3. Periyot: 76-46
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