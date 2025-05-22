22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
19:45
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
21:30
22 Mayıs
Winterthur-Sion
21:30
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
21:30

Fenerbahçe açıkladı: Ali Koç & Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

calendar 22 Mayıs 2025 17:21 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 17:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe açıkladı: Ali Koç & Aziz Yıldırım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir." 

 ifadelerine yer verildi.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.