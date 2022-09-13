Fenerbahçe 45 günde 10 maça çıkacak

Süper Lig'de haftayı bay geçen Fenerbahçe, önümüzdeki 45 gün içinde tam 10 resmi maça çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe 45 günde 10 maça çıkacak
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13 Eylül 2022 11:09
Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe'nin 3 günde bir maç trafiği yoğunlaşarak devam ediyor. Zorlu geçen 12 maçlık periyodun ardından Süper Lig'de haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, önündeki 45 günde 10 karşılaşma oynayacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ikisi Rennes, ikisi de Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaka olmak üzere 4 maç yapacak.

AVANTAJI İSTANBUL'DA KALMASI

Fenerbahçe'nin bu süreçteki 6 Süper Lig maçı ise güçlü rakiplere karşı verilecek. Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak, Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin en büyük avantajı ise İstanbul dışına fazla çıkmaması olacak. Fransa'da Rennes ile oynadıktan sonra Alanya'yı ağırlayacak. Beşiktaş, AEK, Karagümrük maçları İstanbul'da olacak.



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