Fenerbahçe 45 günde 10 maça çıkacak

Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe'nin 3 günde bir maç trafiği yoğunlaşarak devam ediyor. Zorlu geçen 12 maçlık periyodun ardından Süper Lig'de haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, önündeki 45 günde 10 karşılaşma oynayacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ikisi Rennes, ikisi de Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaka olmak üzere 4 maç yapacak.



AVANTAJI İSTANBUL'DA KALMASI



Fenerbahçe'nin bu süreçteki 6 Süper Lig maçı ise güçlü rakiplere karşı verilecek. Kanarya, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak, Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin en büyük avantajı ise İstanbul dışına fazla çıkmaması olacak. Fransa'da Rennes ile oynadıktan sonra Alanya'yı ağırlayacak. Beşiktaş, AEK, Karagümrük maçları İstanbul'da olacak.







