SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Devre arası transfer döneminde ismi Türkiye'den birçok takımla anılan'ın Kolombiyalı stoperiiçin menajeri'dan flaş bir açıklama geldi. Cordoba, şu ana kadar'den teklif aldıklarını ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.Menajer yaptığı açıklamada, "" dedi.32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2013 yılından bu yana oynadığı İtalyan kulübünde sezon sonunda bitecekken, Milan'ın yolları ayırabileceği ifade ediliyor.2013 yılından beri Milan forması giyen Zapata, bu sezon takımı ile 17 maça çıkarken 1 gol kaydetti.