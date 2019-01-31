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"Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme önerdi"

Milan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata için menajerinden Fenerbahçe ve transfer açıklaması geldi. Menajer, Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme önerdiğini, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devrede olduğunu belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Fenerbahçe 3 yıllık sözleşme önerdi'
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31 Ocak 2019 19:48
Devre arası transfer döneminde ismi Türkiye'den birçok takımla anılan Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata için menajeri Ivan Ramiro Cordoba'dan flaş bir açıklama geldi. Cordoba, şu ana kadar Fenerbahçe'den teklif aldıklarını ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.

Menajer yaptığı açıklamada, "Onunla ilgilenen kulüpler var. Brezilya'dan, Meksika'dan ve özellikle Türkiye'den isteyenler var. Şu ana kadar sadece Fenerbahçe 3 yıllık teklifte bulundu ancak diğer iki Türk takımı Beşiktaş ve Galatasaray da ilgileniyor. Milan da sözleşme uzatmaya sıcak ancak 1 yıldan fazla önermeye yanaşmıyorlar" dedi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2013 yılından bu yana oynadığı İtalyan kulübünde sezon sonunda bitecekken, Milan'ın yolları ayırabileceği ifade ediliyor.

2013 yılından beri Milan forması giyen Zapata, bu sezon takımı ile 17 maça çıkarken 1 gol kaydetti.





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