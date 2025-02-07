Fenerbahçe, 3 yeni transferini UEFA listesine yazdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA listesine vereceği 3 isimde karar kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 3 yeni transferini UEFA listesine yazdı
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07 Şubat 2025 11:43
Son güncelleme 07 Şubat 2025 12:29
SPORX ÖZEL - Fenerbahçe'de UEFA listesine eklenen 3 isim belli oldu.

Jose Mourinho, yeni transfer Diego Carlos'un 1.5 aylık sakatlığı nedeniyle listesinde değişime gitti ve Milan Skriniar, Filip Kostic ve Anderson Talisca'yı UEFA listesine ekledi.

Fenerbahçe güncellenen UEFA listesinden Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkarttı.

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı maçlarda bu 3 isim görev verilmesi halinde sahada olacak.



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