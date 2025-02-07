Fenerbahçe, 3 yeni transferini UEFA listesine yazdı

SPORX ÖZEL - Fenerbahçe'de UEFA listesine eklenen 3 isim belli oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Jose Mourinho, yeni transfer Diego Carlos'un 1.5 aylık sakatlığı nedeniyle listesinde değişime gitti ve Milan Skriniar, Filip Kostic ve Anderson Talisca'yı UEFA listesine ekledi.
Fenerbahçe güncellenen UEFA listesinden Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkarttı.
Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı maçlarda bu 3 isim görev verilmesi halinde sahada olacak.
Jose Mourinho, yeni transfer Diego Carlos'un 1.5 aylık sakatlığı nedeniyle listesinde değişime gitti ve Milan Skriniar, Filip Kostic ve Anderson Talisca'yı UEFA listesine ekledi.
Fenerbahçe güncellenen UEFA listesinden Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkarttı.
Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı maçlarda bu 3 isim görev verilmesi halinde sahada olacak.