Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu, Fenerbahçe kaptanıgöndermeli bir paylaşımda bulundu.Melo'nun instagram hesabındaki hikayede Emre Belözoğlu'nun Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı içerisinden bir fotoğrafı ve kendisinin dil çıkarttığı bir fotoğraf yer aldı. Melo bu paylaşımına, "" diye de ekledi.