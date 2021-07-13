Felipe Anderson, Lazio'ya geri döndü!

Lazio, 2018'de 38 milyon euroya gönderdiği Felipe Anderson'u 3 milyon euro + sonraki satışın yüzde 50'si karşılığında tekrar kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; sslazio.it
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Felipe Anderson, Lazio'ya geri döndü!
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13 Temmuz 2021 18:38
Brezilyalı kanat oyuncusu Felipe Anderson, 2018'de ayrıldığı Serie A ekibi Lazio'ya geri döndü.

Lazio, 2018 yılında 38 milyon euro gibi büyük bir bedelle West Ham'a gönderdiği Sambacı'yı, 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satışın yüzde 50'si karşılığında kadrosuna kattı ve transferde önemli bir karlılık sağlamayı başardı.

2013-2018 yılları arasında Lazio'da oynayan Sambacı, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Porto'da geçirdi ve 15 maçta oynayabildiği Portekiz ekibinde 1 gol, 3 asist yaptı.

Lazio'da 5 yıllık dönemde 177 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 34 gol ve 39 nda bulundu. yaptı.


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