Felipe Anderson, Lazio'ya geri döndü!

Brezilyalı kanat oyuncusu Felipe Anderson, 2018'de ayrıldığı Serie A ekibi Lazio'ya geri döndü.



Lazio, 2018 yılında 38 milyon euro gibi büyük bir bedelle West Ham'a gönderdiği Sambacı'yı, 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satışın yüzde 50'si karşılığında kadrosuna kattı ve transferde önemli bir karlılık sağlamayı başardı.



2013-2018 yılları arasında Lazio'da oynayan Sambacı, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Porto'da geçirdi ve 15 maçta oynayabildiği Portekiz ekibinde 1 gol, 3 asist yaptı.



Lazio'da 5 yıllık dönemde 177 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 34 gol ve 39 nda bulundu. yaptı.



