Federico Valverde: "Messi'yi nasıl durduracağım?"

Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, Lionel Messi ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Federico Valverde: 'Messi'yi nasıl durduracağım?'
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13 Kasım 2023 23:53
Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, Lionel Messi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.


Federico Valverde yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'yi nasıl durduracağımı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman başaramadım." dedi.

Uruguaylı oyuncu, "Barcelona-Real Madrid maçlarında çok kez karşılaştık. Messi'ye saygı duyulması gerekiyor. O dünyanın en iyi futbolcularından biri" ifadelerini kullandı.

Arjantin ile Uruguay, 17 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek.

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