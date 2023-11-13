Federico Valverde: 'Messi'yi nasıl durduracağım?'

Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, Lionel Messi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.





Federico Valverde yaptığı açıklamada, "Lionel Messi'yi nasıl durduracağımı bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman başaramadım." dedi.



Uruguaylı oyuncu, "Barcelona-Real Madrid maçlarında çok kez karşılaştık. Messi'ye saygı duyulması gerekiyor. O dünyanın en iyi futbolcularından biri" ifadelerini kullandı.



Arjantin ile Uruguay, 17 Kasım Cuma günü karşı karşıya gelecek.





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