Fatih Terim'in Florya'da 11 deneme haftası

BİR FORMAYA ÜÇ ADAY

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 14 Haziran'daki Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi savunmaya son şeklini vermeye çalışıyor. Marcao'nun hafta içindeki çift kale maçta sakatlanması nedeniyle kurguda bazı değişiklikler yapmaya karar veren tecrübeli çalıştırıcı, Donk'un partneri olarak Ahmet Çalık ile Emin Bayram arasında bir tercihte bulunacak.Ancak Terim'in kafasında üçlü stoper seçeneği de var. Fatih hocanın bu haftaki idmanlarda Donk, Ahmet ve Emin'i birlikte kullanacağı, önlerinde de Lemina'yı deneyeceği öğrenildi. Beklerde de Mariano ve Saracchi, orta sahaya yakın oynayarak hücuma daha fazla destek vermeye çalışacak.İleri üçlüde Feghouli, Falcao ve Onyekuru'nun yeri garanti. Orta sahada yapılacak tercihler, savunma kurgusuna göre oluşacak. Lemina ile Seri'nin oynamasına da kesin gözüyle bakılıyor. 3 stoper ve 2 bek olursa, diğer isimler açıkta kalıyor. Stoper sayısı tekrar 2'ye düşerse, son pozisyon için Belhanda, Emre Akbaba ve Ömer Bayram arasında bir seçim yapılacak.