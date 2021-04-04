Fatih Terim'e "İmparator" sözleri ile destek

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Afyon Belediyesi ile olan maçını tribünden takip eden Fatih Terim, maç sonrası "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla salondan ayrıldı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Fatih Terim'e 'İmparator' sözleri ile destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2021 16:36
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Süper Ligi'nin 27. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 110-70 mağlup ederken mücadelede sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de yer aldı.

Kümede kalma mücadeledesi veren basketbol takımına desteğe gelen Fatih Terim, futbol takımının idmanı sonrasında Sinan Erdem'in tribünlerine geçti.

Hatayspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Galatasaray, kalan 9 haftaya konsantre olurken, Florya'daki buluşma sonrasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alan Fatih Terim'e bir de sürpriz yapıldı.

Fatih Terim, maç sonrası tribünden salondakilerin "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla ayrıldı.

Sarı kırmızılılar bu hafta içi BAY geçecek. Sonrasında ise cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Fatih Terim bu maçta da takımının başında olamayacak ve sonra cezasını tamamlayacak.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.