Fatih Terim'den şampiyonluk motivasyonu

Çaykur Rizespor maçında sahadan 4-3 yenik ayrılan Galatasaray, milli araya zirvenin 3 puan gerisinde girmişti. Sarı-Kırmızılılar'da bu anlamda 4 günlük izin sona erdi.



Dün sahaya inen Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Her ne olursa olsun mevcut tablo içerisinde hâlâ mutlu sona ulaşabileceklerini belirten tecrübeli teknik adam, ligde her şeyin hâlâ devam ettiğini söyledi.



'Kayıpsız şekilde...'



Terim'in, sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Hiçbir şey bizim için sona ermedi. hâlâ her şey bizim elimizde, tüm tabloyu tersine çevirebilir ve yeniden liderlik koltuğuna oturabiliriz. Rakiplerimiz mutlaka puan kayıpları yaşayacaktır. Ama bizim için önemli olan onların yaşadığı kayıplar değil. Bizim için önemli olan, kendi alacağımız sonuçlar. Kayıpsız şekilde yolumuza devam etmek zorundayız."