Fatih Terim'den maç sonunda büyük isyan; 'Hakkımı helal etmiyorum'

Hakem Fırat Aydınus'un kararlarına isyan eden Fatih Terim, "

"Geçen hafta da Barış Şimşek, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek. Maçın sonunda oyun gerildiyse, bunlar olduysa bütün sebebi bunlardır. Hakemlerdir... VAR'a bakın en kötü. Bize gelince bakıyorsunuz."



"HEP KONUŞACAĞIM"

"Biz bu maçı çok farklı kazanmamız gerekirken az daha mağlup oluyorduk. Hakemleri konuşmayalım vs. Ya bu kaç oldu kardeşim. Duruyor VAR'a bakmıyor. Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Bu maçı farklı kazanmamız gerekirken, az daha mağlup oluyorduk. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır. "Fırat Aydınus'un kendisine de söyledim. Allah aşkına bırak oynayalım. Bekçi gibi zart zurt çalışıyorsun. 8 kişiyle tacı göremiyorsunuz. Fenerbahçe derbisinde en ufak şeyleri göremiyorsanız burada ne işiniz var kardeşim?" Allah aşkına birak oynayalım, iki taraf da oynuyor zaten. İlla maçın önüne geçecek. Düşünebiliyor muyuz 8 tane hakem taçı göremiyor, bize bu kadar ağır yazanlar bize buna da bir şey diyecektir. Bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım, karar verdim. İyiyi de söyleyeceğim, kötüyü de. Gözlemci zaten başımızda duruyor, hemen yazalım diye ama onlar başka yerdeler."



Terim daha sonra basın toplantısına geçti, işte açıklamaları...



"FIRAT'TAN ÖNCE VE SONRA"



"Fenerbahçeli genç bir kardeşim vefat etmiş, baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Fırat'tan önce ve Fırat'tan sonra diyebiliriz. Harika oynuyorduk ama bu durum Fırat Aydınus'un hoşuna gitmedi. İki tane çok kritik pozisyon var. Henry'in pozisyonu ve Belhanda-Valbuena'nın pozisyonu (taç). Eğer öyleyse özür dilemeye hazırım. Çok enterasan geçen hafta VAR'da Barış Şimşek var, bu hafta da Şimşek var. Tarık Ongun var, o da çok Ongun. 7-8 tane hakem var ama taçı göremiyor. Vallahi ben hakkımı helal etmiyorum. Ben Galatasaray camiasının, taraftarının, futbolcularının hakkını kimseye yedirmem. Ben bunları üstlerine havale etsem, arkalarında dururlar, o yüzden Allah'a havale ediyorum. Maçın skorunu bir tarafa bırakıyorum, fark yapacağımızı beklerken maçı da kaybedebilirdik."



"MUHTEŞEM OYNADIK"



Biz bugün muhteşem bir futbol oynadık ama rahat edemezler, bunu söylüyorum. Yardımcı olmaya çalışıyoruz ama yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Fırat Aydınus berbat etti, geçen hafta Muğdat'ın pozisyonuna penaltı dediniz, VAR'da Barış Şimşek vardı, e bu hafta da Barış Şimşek var. Galatasaray'a hep bu hakemler mi gelecek. VAR böyle, hakemler zaten yok. Derbide çıkan bütün hadiselerin sebebini hakemler olarak görüyorum, herkesi çileden çıkartan da onlar



"HAK YİYORLAR"



Galatasaray'a neden ceza verdiniz? Kime ceza vereceksiniz? Siz çıkın kendi hakemlerinize ceza verin. Oyun içerisinde zaman zaman yapılacak hatalar hepimiz için geçerli ancak bunlar olmamalı. Cezaya sebebiyet verenleri (hakem) ihbar ediyorum. En kolayı bana ceza vermek. Ben buradan da seyretsem tribünden de seyretsem bundan sonra iyiyi de kötüyü de herkese anlatacağım. Kibar davranıyoruz, olmuyor. Trabzon'da 4-0 kaybettik, yine Fırat var ama ağzımızı açmadık. Cüneyt Çakır, Süper Kupa'da yaptıkları, hepiniz gördünüz ve Bülent Yıldırım VAR'daydı. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yarı final yönettiği için benim kararım doğrudur der. Şimdi bunlar hak yiyor hak.





Galatasaray ile Fenerbahçe'nin derbide 2-2 berabere kalmasının ardından Fatih Terim, beIN Sports ekranlarında flaş açıklamalar yaptı.Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.Maç ile ilgili görüşlerini paylaşırken, "Maçla ilgili mükemmel bir 45 dakika ve başlangıcı yaptık. Bugün benim söyleyeceklerim çok rahat, söyleyeceklerim bir maçın bahanesi değil. Orta sahada Onyekuru'nun aldığı pozisyon faul ise, 2. golden sonra Valbuena ve Belhanda pozisyondan önce top Belhanda'dan çıktıysa özür dilemeye hazırım. Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum." sözlerini kullandı