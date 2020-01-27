TERİM İSTEMİYOR İDDİASI

BİRLİKTE AYRILDILAR



Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, aralarında sorun olduğu iddialara dikkat çeken bir hareketle yanıt verdiler.Galatasaray, Konyaspor'u Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün golleriyle mağlup ederken maç sonunda Terim ve Albayrak'ın bir araya gelmesi çok konuşuldu.Fatih Terim'in, maçtan önce Konya'da takım otobüsüne Abdurrahim Albayrak ve yöneticileri gördüğü için stada özel aracıyla gittiği iddia edilmişti.Geçtiğimiz Cuma günü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'e yönelik sert eleştiriler getirmişti. Terim'in söylenenlere çok sinirlendiği ve bu sebeple Abdurrahim Albayrak ile aynı ortamda bulunmak istemediği ileri sürülmüştü.Fatih Terim, Konya BŞB Stadyumu'ndan takım otobüsü yerine Abdurrahim Albayrak'la birlikte özel bir araçla ayrıldı.