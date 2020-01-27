Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak, aynı araçta

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da maç sonu dikkat çeken bir olay yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile stattan ayrıldı. İkili aynı araca bindi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak, aynı araçta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2020 08:14
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, aralarında sorun olduğu iddialara dikkat çeken bir hareketle yanıt verdiler.

Galatasaray, Konyaspor'u Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ün golleriyle mağlup ederken maç sonunda Terim ve Albayrak'ın bir araya gelmesi çok konuşuldu.

Fatih Terim'in, maçtan önce Konya'da takım otobüsüne Abdurrahim Albayrak ve yöneticileri gördüğü için stada özel aracıyla gittiği iddia edilmişti.

TERİM İSTEMİYOR İDDİASI

Geçtiğimiz Cuma günü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'e yönelik sert eleştiriler getirmişti. Terim'in söylenenlere çok sinirlendiği ve bu sebeple Abdurrahim Albayrak ile aynı ortamda bulunmak istemediği ileri sürülmüştü.

BİRLİKTE AYRILDILAR

Fatih Terim, Konya BŞB Stadyumu'ndan takım otobüsü yerine Abdurrahim Albayrak'la birlikte özel bir araçla ayrıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için