Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 1-0 kazanırken galibiyet golünü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.
Maçın 80. dakikasında PAOK'tan Taison ve Panathinaikos'tan Anastasios Bakasetas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında TSİ 20.30'da oynanacak.
Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 1-0 kazanırken galibiyet golünü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.
Maçın 80. dakikasında PAOK'tan Taison ve Panathinaikos'tan Anastasios Bakasetas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında TSİ 20.30'da oynanacak.