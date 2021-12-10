Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı sonrası Mustafa Muhammed ve Gedson Fernandes ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.



Satın alma opsiyonlu kiralık oyuncuları Mustafa Muhammed hakkında gelen soruya Terim, "Mustafa Muhammed'in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız. Başkanla da konuştuk. Bizde kalmasını istiyoruz." cevabını verdi.



"GEDSON İÇİN UĞRAŞILIYOR!"



Gedson ile ilgili gelen soru üzerine Terim, "Gedson Fernandes'e bakılıyor, uğraşılıyor. Fazla bir şey söylemenin zamanı değil ama bakılıyor." açıklamasını yaptı.



"BUGÜN TRANSFER TOPLANTISI YAPTIK"



Son 16'ya kalmalarının tur planlarını değiştirip değiştirmeyeceğiyle ilgili gelen soruya ise Terim, "Bu tur transfer planlarımızı değiştirmeyecek. Başkanımızla toplandık. Hiçbir şey değişmedi. Bunu da birbirimize sormadık. İkimiz de inanıyorduk demek ki. Mart'a hazırlanır gibiydik. Planlarımız ve temaslarımız vardı." sözleriyle yanıt verdi.





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