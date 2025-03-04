Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'da büyük bir kriz yaşanıyor. 3 aydır maaşlarını alamadıkları öne sürülen futbolcuların yönetime karşı kazan kaldırdığı ifade edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
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04 Mart 2025 09:30
Son güncelleme 04 Mart 2025 09:33
Fatih Terim'in yıl sonunda sürpriz bir şekilde başına geçtiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ta futbolcular isyan bayrağını açtı.

3 AYDIR MAAŞLAR ÖDENMİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.

Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.

YÖNETİMDE İSTİFALAR

Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi.

Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada yer alıyor.
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