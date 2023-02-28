Fatih Terim'in formasına Fenerbahçeli'den 100 bin lira!

Engelsiz Yaşam Vakfı ve ünlü müzayedeci Uğur Batur'un işbirliğiyle 'Acılar Paylaştıkça Azalır' adlı etkinlikte düzenlenen müzayede büyük ilgi gördü.



Çok sayıda antika ve kıymetli parçanın satışa sunulduğu müzayedede Fatih Terim imzalı 5 numaralı Forma 100 bin liraya alıcı buldu.



Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in formasını, Fenerbahçe Kongre Üyesi mimar Merve Mermer satın aldı.



Müzayedede Atatürk portresi 40 bin liraya, Hüsnü Şenlendirici'nin klarneti ise 10 bin liraya satıldı. Müzayededen elde edilen gelir, engelli çocukların depremle ilgili eğitimlerine harcanacak. Gecede ayrıca engelliler için yirmi adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.





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