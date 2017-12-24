SOL BEKTE TERCİH DENAYER

TERİM: "UFAK DOKUNUŞLARIM OLDU"

Teknik Direktörü, 4. kez geri döndüğü sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçında büyük sürprizlere imza atmadı., Igor Tudor'un sezon başından bu yana sahaya sürdüğü ideal 11'e yakın bir kadro sahaya sürerken, son haftalarda ilk 11'e kendini atan'i kenara çekti.Terim'in ilk 11'inde ileri uçta Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis isimleri aldı.Öte yandan sakatlıktan yeni dönen Iasmin Latovlevici yedek kulübesinde yer alırken, sol bekte sağ ayaklı Jason Denayetr'e görev verildi. Terim imza töreninde de, daha önce solda sağ ayaklı bir oyuncu oynatmadığını belirterek, solda farklı bir tercihi olacağının sinyalini vermişti.Galatasaray'da sakatlığı olan Mariano'nun eksikliğinde de sağ kanatta görev Martin Linnes'e verildi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük değişiklikler yapmadığını söylerken; "2-3 günde ufak dokunuşlarım, uyarılarım oldu. Birdenbire birçok şeyi değiştirmek istemedim." ifadelerini kullandı.