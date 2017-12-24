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Fatih Terim ilk 11'de sürpriz yapmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçındaki en dikkat çekici hamlesi, Yasin Öztekin'i kulübeye çekmesi oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim ilk 11'de sürpriz yapmadı
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24 Aralık 2017 18:38
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4. kez geri döndüğü sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçında büyük sürprizlere imza atmadı.

Fatih Terim, Igor Tudor'un sezon başından bu yana sahaya sürdüğü ideal 11'e yakın bir kadro sahaya sürerken, son haftalarda ilk 11'e kendini atan Yasin Öztekin'i kenara çekti.

Terim'in ilk 11'inde ileri uçta Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis isimleri aldı.

SOL BEKTE TERCİH DENAYER

Öte yandan sakatlıktan yeni dönen Iasmin Latovlevici yedek kulübesinde yer alırken, sol bekte sağ ayaklı Jason Denayetr'e görev verildi. Terim imza töreninde de, daha önce solda sağ ayaklı bir oyuncu oynatmadığını belirterek, solda farklı bir tercihi olacağının sinyalini vermişti.

Galatasaray'da sakatlığı olan Mariano'nun eksikliğinde de sağ kanatta görev Martin Linnes'e verildi.

TERİM: "UFAK DOKUNUŞLARIM OLDU"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük değişiklikler yapmadığını söylerken; "2-3 günde ufak dokunuşlarım, uyarılarım oldu. Birdenbire birçok şeyi değiştirmek istemedim." ifadelerini kullandı.



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