"Fatih Terim, Everton'ın başına geçecek!"

Galatasaray ile sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim'in Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'la görüştüğü iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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'Fatih Terim, Everton'ın başına geçecek!'
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13 Haziran 2021 18:33
Carlo Ancelotti'yi Real Madrid'e uğurlayan Everton'ın hoca arayışları devam ederken Fatih Terim'in de adaylar arasında olduğu ifade edilmişti.

Şu an boşta olan tecrübeli hocanın, Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'la görüştüğü belirtilirken bu iddia Türkiye kadar Kolombiya'da da ses getirdi.

Gol Caracol, "Fatih Terim, Falcao'nun hocası olmaktan; James Rodriguez ve Yerry Mina'yı çalıştırmaya Everton'a gidiyor" başlıklı bir haber yapıldı.


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