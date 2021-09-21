Fatih Terim'den Morutan için 90 dakika kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Morutan için yeni bir formül arıyor.

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Fatih Terim'den Morutan için 90 dakika kararı!
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21 Eylül 2021 14:05
Galatasaray'da Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında etkili olamayan Morutan, devre arasında hocası Fatih Terim tarafından kenara alınırken, bu karar tecrübeli teknik adamı bir kez daha pişman etti.

Bir önceki Trabzon deplasmanında da devrede oyundan alınan Morutan'ın yokluğu, tıpkı Alanya sınavında olduğu gibi sahayı olumsuz etkiledi.

Fatih hoca, genç yıldızı sahada 90 dakika tutmanın bir başka formülünü arıyor.

Yoğun tempoyu fiziksel açıdan kaldıramadığı ifade edilen Rumen oyuncu için, kondisyoner Scott Piri'nin özel bir çalışma programı hazırladığı da gelen haberler arasında.


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