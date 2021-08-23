Fatih Terim: 'Artık transferde prensibimiz bu'

"TRANSFER PRENSİP HALİNE GETİRDİK"

"UZUN YILLAR HİZMET EDECEK"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.Terim, maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'yla ilgili olarak, "Olimpiyat Stadı'nın zemini güzel ama rüzgar fazla. Ali Sami Yen'de taraftarımızla buluşmak isterdik ama olmadı. en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi."Genç ve yetenekli arkadaşları almak istiyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Terim, "Bonservis verip, az maaşla oyuncular almak istiyoruz. Bu oyunculardan daha yüksek rakamlar elde etmek istiyoruz. Bunu bir prensip haline getirdik." ifadelerini kullandı.Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de başlayacak olan yeni transferleri Nelsson ile ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Victor Nelsson'a onay verdik, Danimarka Milli Takımı'na da aday. Hatayspor gibi önemli bir maça 11'de başlayacak. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde daha rahat başlamasını isterdim. Kendisini ben de dikkatle izleyeceğim. Uzun yıllar bize hizmet edecek." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.