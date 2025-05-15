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Fatih Tekke üzgün ayrıldı

Trabzonspor'da Fatih Tekke, ilk finalinden üzgün ayrıldı

calendar 15 Mayıs 2025 00:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke üzgün ayrıldı
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Trabzonspor'dan 2006 yılında 7,5 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit Kulübüne transfer olan Fatih Tekke, bordo-mavili kulübe 19 yıl sonra döndüğü teknik direktörlük görevinde kısa sürede hedeflediği kupa mutluluğunu yaşayamadı.

Karadeniz ekibi ile 11 Mart'ta 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor'un başına geçen Fatih Tekke, bordo-mavililerin Galatasaray ile oynadığı final müsabakasında 3-0'lık yenilgi yaşayarak takımıyla kupa kaldıramadı.

 FATİH TEKKE İLE ÇEYREK VE YARI FİNALE ÇIKMIŞTI

Trabzonspor, Fatih Tekke ile çeyrek final ve yarı final mücadelesinden başarıyla çıkmıştı.

Fatih Tekke yönetiminde Bodrum FK ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

 DOĞAN DÖNEMİNDE İLK KUPA HEDEFİ GERÇEKLEŞMEDİ

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde kupa başarısı elde edemedi.

Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, art arda iki sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupa mutluluğu yaşayamadı.

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