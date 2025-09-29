29 Eylül
Fatih Tekke'den penaltı itirafı ve Onuachu çıkışı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonu ve Paul Onuachu'ya yapılan müdahalelerle ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Eylül 2025 18:29 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 18:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den penaltı itirafı ve Onuachu çıkışı!
"PENALTI DEĞİL DEMİŞTİM, AMA İZLEYİNCE KARAR DOĞRU"

Karagümrük karşılaşmasının ardından "penaltı değil" şeklinde değerlendirme yapan Tekke, daha sonra pozisyonu izleyince farklı düşündüğünü ifade etti:



"Karagümrük maçı sonrası yayında kazandığımız penaltı için 'penaltı değil' derken izlemediğimi söylemiştim. İzleyince, IFAB'ın bu sene değişen kurallara göre hakemin kararı doğru görünüyor."

"ONUACHU'YA ÇOK SERT MÜDAHALELER YAPILIYOR"

Tekke, asıl gündemin penaltıdan ziyade Onuachu'ya yapılan sert müdahaleler olduğunu vurguladı:

"Onuachu'nun pozisyonları çok daha kritik. İlk yarıda 7-8 pozisyon var. Savunan oyuncunun en az iki kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Onuachu, sırttan çok ciddi müdahalelere maruz kalıyor. Bu şekilde sakatlansa biz güç kaybederiz. Hakemlerin bunlara göz yummaması gerekiyor. Pozisyonun gereği neyse; uyarıysa uyarı, kartsa kart verilmesi lazım."

"ELEŞTİRİ KABUL EDERİM, KADROMUZ BU" 

Genel tabloya da değinen Tekke, eksiklere rağmen takıma güvenini yineledi:

"Eleştiriyi her zaman kabul ediyorum. Öğrenmeyi çok isteyen biriyim. Eksiklerimiz var ama devre arasına kadar bu kadro ile devam edeceğiz. Beklentinin üzerinde işler yapabiliriz. Yeter ki bize moral ve destek verilsin. Trabzonspor olarak durumumuz gayet iyi, daha da iyi olacağız." 

FATİH TEKKE NE DEMİŞTİ?

Fatih Tekke, Karagümrük maçı sonrası yaptığı ilk açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Penaltı pozisyonu var bir tane tartışmaya açık. Benim gördüğüm, kazandığımız penaltı, bence penaltı değil."



