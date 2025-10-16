16 Ekim
Fatih Tekke'den onay: İrfan Can Kahveci!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kadrosunda görmek istiyor.

Trabzonspor, kanat rotasyonu için mutlaka takviye istiyor. Bordo- mavililerde, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Krepin Diatta ve Kızılyıldız'dan Peter Olayinka listede yer alıyor.

Yabancı futbolcu kontenjanı dolu olan Karadeniz devi, yeni transferler için öncelikle bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda. Yerli olarak ise bordo mavililerin önüne büyük bir fırsat transferi geldi: İrfan Can Kahveci.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bordo mavili yönetim, transfer hamlesi yapma kararı aldı.

FATİH TEKKE ONAY VERDİ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği milli futbolcunun sarı- lacivertlilerdeki durumunu yakından takip edecek olan bordo-mavili yönetim, devre arasında harekete geçmeyi planlıyor.

Trabzonspor, yıllık 3 milyon euro maaşı olan İrfan Can'ın maddi isteklerini karşılayabileceklerini yıldız futbolcunun menajerine iletecek.

1.80 boyundaki futbolcunun şu anda market değeri 6 milyon euro ve Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'de sona erecek. 10 numara ve merkez orta sahada da oynabilmesi büyük bir avantaj olarak gözüküyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
