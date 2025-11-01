01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-037'
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-041'
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-010'
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-010'
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
0-010'
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
3-080'
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-190'

Fatih Tekke'den Galatasaray açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Kasım 2025 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 19:35
Fatih Tekke'den Galatasaray açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'a konuk olacak.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. 
Beşiktaş U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nın vefatı ile ilgili konuşan Tekke, "Öncelikle Beşiktaş altyapısından çalışan, benim değerli arkadaşım Hikmet, az önce aldığım haber, vefat haberi geldi. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Hayat böyle bir şey. Devam ediyor..." dedi.

"ZOR OLACAK, FARKINDAYIZ"

Galatasaray ile oynayacakları maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Bizim kolay maçımız yok. Burası herkesin malumu. Avrupa'da şu an en formda ekiplerden bir tanesi. Kadrosu kaliteli. Her an iyi oynamalısınız. Biz de Trabzonspor olarak temeller atıyoruz. Genç ve olgun oyuncularla oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Durumumuz iyi. Zor bir maç oynayacağımızın farkındayız." ifadelerini kullandı.

"UMARIM HAK EDEN KAZANIR"


Açıklamalarına devam eden Tekke, "İkinci toplarda ve geçişte Avrupa'nın en iyilerinden biri Galatasaray, kornerlerde de . Ön alan baskıları sert ve şiddettli. Galip gelmeniz için bu anları çok iyi oynamanız lazım. Oyunculara bu hafta söyledim, bunlar kolay değil, genç oyuncular bunlar, hata yapmaktan çekinmeyin dedim, cesaret gösterin dedim. Cesaret fazlasıyla var.

Zor maç ama baskıları kırarsak biz buradan 3 puan için umutluyuz açıkçası ama 3 puan da kolay değil. Umarım cesaretimizi tazeleyecek, oyundan kopmadan kompakt şekilde oynadığımız, hak edenin galip geldiği bir maç oynarız." sözlerini sarf etti.

"3'TE 1 BİLE DEĞİL"

Fatih Tekke ayrıca, "Daha 11. hafta, 3'te 1 bile değil. Biz Trabzonspor olarak yeni kurulma, temel atma aşamasındaki takım için gerçekçi olmak daha önemli. Oynayacağımız hangi takım olursa olsun, bazen rakibe göre davranıyoruz ama oynadığımız oyun belli. Oyuncularımızın deneyim kazanması, beraber oynama ritmi bulması önemli. İlk baktığımız yer bu." dedi.

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Taraftarımızın, kamuoyunun beklentisi önemsiz değil, önemli ama Trabzonspor'un 7 ay önceki durumu ve bugününe bakınca, gerçekçi olmayan şeylerle uğraşmamalıyız. Biz mücadele etmeliyiz. Bu nereye varır göreceğiz. Temel atma aşamasındayız. Engelleyici bir an yaşamak istemiyoruz. Futbol bu. Bazen oyun bazen hiç beklemediğimiz şeyler yaşanabilir. Hedefimiz, genç oyuncularımıza değer katma, temel atmak, 1-4 arasında olursak çok iyi. 1 de olabilir 4 de olabilir.

Bizim desteğe ihtiyacımız var. Tek söyleyeceğim bu." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.