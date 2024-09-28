Fatih Tekke: '3 puan bizim için sevindirici'

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, 3 puanın kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.



Fatih Tekke, maçın zorluğunu 90 dakika boyunca hissettiklerini söyledi.



Maça baskılı başladıklarını ve ilk bölümde golü bulduklarını anlatan Tekke, "Sonrasında benim istemediğim rakibe çok uygun olan 5-4-1 dizilişiyle bekledik. İyi fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyordum ve öyle de oldu fakat bu fırsatları tam anlamıyla değerlendiremedik." dedi.



Tekke, ikinci yarının 70. dakikasına kadar ön alan baskısını devam ettirdiklerini anlatarak, rakibin bir pozisyon dışında çok etkili olmadığını kaydetti.



Rakipleri karşısında en başarılı oldukları şeyin 1-0'lık skoru korumak olduğunu ifade eden Tekke, şöyle konuştu:



"3 maçtır gol yememek olumlu bir gelişme. Biz pas oyununu oynamaya çalışan ve oyun tekrarları olan bir takımız, bunları ısrarla devam ettirmemiz lazım. Geliştirmemiz gerekiyor. Bunları maçta bölüm bölüm görebildik. Ritmimizi bulmamız zaman alacak demiştik. Geçen seneki büyük mücadelemize devam ediyoruz. Oyuncularımın emeklerine sağlık. 3 puan bizim için çok sevindirici. Çaykur Rizespor'a başarılar dilerim. Galatasaray maçından sonra milli takım arası var, umarım bu aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum."



