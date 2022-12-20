Fatih Karagümrük'ün kupada konuğu Uşakspor

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 21 Aralık Çarşamba günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Uşakspor'u ağırlayacak.



Fatih Karagümrük ile Uşakspor arasındaki mücadele, Esenler Erokspor Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.



Kupaya 4. turdan itibaren katılan Süper Lig ekibi, Kırşehir FSK'yi 3-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı.



Uşakspor ise ikinci eleme turundan itibaren Malatya Arguvanspor (2-1), Gümüşhane Sportif Faaliyetler (4-2) ve Yeni Malatyaspor (1-0) karşısında kazanarak 5. eleme turuna yükseldi.





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