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Faruk Eczacıbaşı: ''Efsanelerimizle birlikte olmayı iple çektim''

Eczacıbaşı voleybol takımında farklı dönemlerde görev yapmış oyuncular, kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın düzenlediği yemekte bir araya geldi

Kaynak: AA
Faruk Eczacıbaşı: ''Efsanelerimizle birlikte olmayı iple çektim''
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03 Mart 2018 14:54
Eczacıbaşı Kulübü, kadın voleybol takımında geçmiş yıllarda görev yapan oyuncuları için etkinlik düzenledi.

Kulübün yarım yüzyılı aşan tarihinin farklı dönemlerinde emek vermiş ve aktif sporculuk hayatlarını noktalamış oyuncular, başkan Faruk Eczacıbaşı'nın düzenlediği yemekte buluştu. Yemeğe kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, başkan yardımcısı Osman Erdal Karamercan, takım menajeri Nalan Ural ile eski oyunculardan Violet Duca, Arzu Göllü, Meral Kalfaoğlu, Burcu Hakyemez Dal ve Özlem Özçelik ile diğer oyuncular katıldı.

Anıların tazelendiği ve zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı buluşmada konuşan başkan Eczacıbaşı, "Çok uzun seneler öncesinden bugüne gelen uzun bir yol var. Bu uzun yol, sağlam ve bizi şampiyonluklara taşıyan altın taşlarla döşeli. Buradaki herkes o altın taşlardan biri." ifadelerini kullandı.

Kulübe geçmiş yıllarda emek vermiş kişilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Eczacıbaşı, "Efsanelerimizle birlikte olmayı iple çektim. Bu güzel buluşmada aramızdan ayrılanları ve bizi yukarıdan izleyenleri de anmak istiyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

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