Farioli'nin serisi bitti, ilk yenilgi geldi

Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Nantes, evinde Nice'i 1-0 yendi. Francesco Farioli yönetimindeki Nice, bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Farioli'nin serisi bitti, ilk yenilgi geldi
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03 Aralık 2023 00:58
Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Nantes ile Nice karşı karşıya geldi. Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan maçı Nantes 1-0 kazandı. Bu skorla birlikte Farioli'nin ekibi Nice, bu sezon ilk kez kaybetti.

Nantes'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Florent Mollet kaydetti.

Ev sahibi Nantes'ta Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Muhammed, 90 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla birlikte Nantes, puanını 18'e yükseltti. Nice ise ilk kez puan alamadı ve 29 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı.

Ligin bir sonraki maçında Nantes, zorlu PSG deplasmanına gidecek. Nice, sahasında Reims'i ağırlayacak.

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