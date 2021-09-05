Falcao'dan Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'dan ayrılarak Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılılara veda mesajı paylaştı.



İstanbul'da desteklendiğini hissettiğini belirten Falcao, "Galatasaraylı dostlar, sürekli desteğiniz için teşekkürler. Sevginizi ve yardımınızı hep hissettim. Teşekkürler İstanbul ve teşekkürler milyonlarca Galatasaray taraftarı. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, hocalara ve yöneticilere teşekkürler. İyi şanslar." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.



Kolombiya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Falcao, daha önce River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea takımlarında oynadı.



