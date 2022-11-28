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Facundo Campazzo, serbest kaldı!

Dallas Mavericks, Facundo Campazzo'nun serbest bırakıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Facundo Campazzo, serbest kaldı!
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28 Kasım 2022 22:45
NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, Facundo Campazzo'nun serbest bırakıldığını açıkladı.

Dallas Mavericks ile 18 Ekim'de anlaşan 31 yaşındaki basketbolcu, çıktığı 8 maçta, 10 sayı, 9 asist ve 6 top çalma ortamaları ile oynadı.

Campazzo'nun adı kısa bir süre önce Fenerbahçe Beko ile anılmıştı.

Kariyerine Penarol'da başlayan Arjantinli oyun kurucu, Avrupa'da Real Madrid ve kiralık olarak UCAM Murcia formaları giydi.

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