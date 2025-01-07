F.Bahçe'den Osayi'ye son teklif

Fenerbahçe, yıllık 2.5 milyon euro isteyen Osayi-Samuel'e son teklifini yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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F.Bahçe'den Osayi'ye son teklif
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07 Ocak 2025 10:35
Fenerbahçe, deneyimli sağ beki Osayi-Samuel'e sözleşme uzatma konusunda resmi teklifini iletti.+

Hatayspor maçında da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, senelik 2.5 milyon Euro'ya yakın bir net maaş talep ediyor. Sarı-lacivertli yönetimse üç yıl için toplamda 6 milyon Euro vermeyi planlıyor.

Nijeryalı futbolcunun yapılan teklife cevap vermesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR

Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

BU SEZON OSAYI-SAMUEL

27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler'de bu sezon 19 maçta 1 asist yaptı. 

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