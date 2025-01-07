F.Bahçe'den Osayi'ye son teklif

Fenerbahçe, deneyimli sağ beki Osayi-Samuel'e sözleşme uzatma konusunda resmi teklifini iletti.+
Hatayspor maçında da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, senelik 2.5 milyon Euro'ya yakın bir net maaş talep ediyor. Sarı-lacivertli yönetimse üç yıl için toplamda 6 milyon Euro vermeyi planlıyor.
Nijeryalı futbolcunun yapılan teklife cevap vermesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR
Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.
BU SEZON OSAYI-SAMUEL
27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler'de bu sezon 19 maçta 1 asist yaptı.
Hatayspor maçında da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, senelik 2.5 milyon Euro'ya yakın bir net maaş talep ediyor. Sarı-lacivertli yönetimse üç yıl için toplamda 6 milyon Euro vermeyi planlıyor.
Nijeryalı futbolcunun yapılan teklife cevap vermesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR
Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.
BU SEZON OSAYI-SAMUEL
27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertliler'de bu sezon 19 maçta 1 asist yaptı.