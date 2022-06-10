Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için adaylık başvurusu yapan Hüseyin Yangın, Sporx'e çok özel açıklamalar yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Yangın, seçim öncesinde statünün adayların önünü tıkadığını ve ortada bir kriter olmadığını vurguladı. TFF Başkan Adayı, "Mehmet Büyükekşi ve benim dışımdaki adayların imza toplama kabiliyeti yok" dedi.



"90 KULÜBÜ BİR ARAYA GETİREBİLME İRADESİNE SAHİBİM"



Hüseyin Yangın, "2004'ten beri delegeyim. 18 yıl aralıksız. Özellikle alt liglerdeki kulüpler, "Bizi en iyi başkan Yangın temsil eder" demişlerdir. 90 tane kulübü bir araya getirebilme iradesine sahibim. Şu anda kulüpler deplasman giderlerini bile karşılayabilecek durumda değil. Buna üzülüyorum. Benden sonraki 2. ve 3. Lig başkanları benim gibi aktif olamadılar ne yazık ki. Burayı basamak olarak kullananlar oldu. Ben buna karşıyım" ifadesini kullandı.



"SERVET BEY, ASLINDA TFF BAŞKANI OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"



Servet Yardımcı ile görüştüğünü belirten Yangın, "Servet Bey ile görüştüm. 'Eğer ben başkan adayı olursam, birlikte çalışırız' dedi. Onu bekledim. Yoksa daha önce açıklayabilirdim. Servet Bey ile çalışmak isterdim. Servet Bey çok arzulu ve istekliydi ama nedense aday olmadı. En azından 1 yıl bu işi yapacaktı. Sonraki yıllar için futbol ailesi karar verirdi. Ben neden aday oldum? Tek adaylı bir seçimi içime sindiremem. Kaç imza lazım? 60 imza lazım. 234 imza topladığını söyleyenler var. Diğer olası adayın önünü kesmek istiyorsun! Maalesef TFF statüsü buna müsaade ediyor. Örnek olarak bir aday; imza için gerekli sayıya ulaştı mı? Daha fazla imza toplamasına gerek yok. Demokratik bir ortam şart" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ, F.BAHÇE, G.SARAY'IN OYUNU İSTİYORUM"



Ben kulüp başkanlarıyla konuşuyorum. Başkanlar şoke oluyor. Diğer aday, "Benden başka aday yok, tek aday benim" diye insanları ikna etmişler. Kimse kimsenin oyuna ipotek koyamaz! Şu anda imza vermeyen delegasyona ulaşmaya çalışıyorum. Benim toplayacağım imza 35 civarı. Ama belki de yine yetmeyecek! Süper Lig kulüplerinden imza vermeyenler var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, İstanbulspor imza vermedi bildiğim kadarıyla. Onların desteğini almaya çalışıyorum" dedi.



"FUTBOLA ADALET GETİRMEK İSTİYORUM"



TFF Başkanı olması halinde en önemli projesinin 'Adalet' olduğunu belirten Yangın, "Ben adaylık imzasına talibim. Futbola bir adalet getirmek istiyorum. Lafta bir adalet değil. Eğer seçilirsem 1 yıl içinde bunu yapacağım. 1 yıl sonra ben aday olmayacağım! Benim devam etmemi isteyecekler. O kadar da iddialı konuşuyorum. Salı gününe kadar çalışmamı yapacağım. Perşembe günü saat 11:00'e kadar imza toplayacağım" açıklamasını yaptı.



"YAYINCI KURULUŞ KRİZİNİ ÇÖZECEK ALTYAPIYI OLUŞTURDUK"



Yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıyı çözecek altyapıyı oluşturduğunu ifade eden Yangın, "Yönetim Kurulu için çalışmalar yapıyoruz. Yayın ihalesi konusunda çok uzman bir isim olacak. Finans ve pazarlama ile ilgili çok önemli isimler olacak. İddialı bir yönetim kurulu sunacağım" ifadesini kullandı.



"ADAYLAR TEK TEK GERİ ÇEKİLECEK"



Hüseyin Yangın, seçim gününe kadar birçok adayın adaylıktan çekileceğini düşünüyor. Bu konuda Yangın, "9 tane aday var. Ama 2 tane adayın imza toplama kabiliyeti var! Bu kadar net konuşuyorum. Yani; 7 kişi lafta aday! 25 yaşını doldurmuş, vergi borcu olmayan, herkes başkan adaylığı için başvuruyor. TFF, böyle 100 aday olsa bunu sitesinde nasıl yayınlayacak? Tuhaf. Burada da bir kriter yok. Böyle bir garabet var başımızda. Şayet seçilirsem bu statüyü de değiştirmek istiyorum. Statü değiştirmek için 3'te 2'nin desteğini almak lazım. İşin özü, başarılı bir çalışma yöneteceği ve Türk futboluna merhem olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.





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