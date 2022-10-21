Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'ndaki mücadeleyi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.



Sakaryaspor, Kabongo Kassongo'nun 6. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Eyüpspor, 32. dakikada Recep Niyaz'ın attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Sakaryaspor'da Hurşit Taşçı, 52. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Eyüpspor, ikinci yarıda penaltı kazandı. 62. dakikada penaltıda topun başına geçen Emeka Friday Eze, topu ağlara gönderemedi.



Eyüpspor'da 90. dakikada sahneye bir kez daha Recep Niyaz çıktı ve İstanbul temsilcisi sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Eyüpspor 21 puana yükseldi. Sakaryaspor, 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, sahasında Altay'ı ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ