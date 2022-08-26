Eyüpspor, Malatya'ya şans tanımadı!

Spor Toto 1. Lig 3. hafta mücadelesinde Eyüpspor, sahasında Yeni Malatya ile karşı karşıya geldi.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sinan Kurt, 57. dakikada Luccas Claro ve 66. Pa Amat Dibba kaydetti.



Yeni Malatya'nın golleri 6. ve 90+5. dakikalarda Cengizhan Akgün'den geldi. Cihat Arslan yönetimindeki Yeni Malatya ligde çıktığı 3. maçında da galibiyet çıkaramadı.



Ev sahibi ekip Eyüpspor, ligin 3. haftası itibariyle 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puana ulaştı.



Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatya, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Bodrumspor deplasmanına gidecek.



Stat: Eyüp

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Ali Can Alp

Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Uğur Demirok, Mehmet Murat Uçar, Berkan Emir, Ahmet Ildiz (Dk. 28 Bekir Yılmaz), İbrahim Akdağ, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Can Bayırkan), Ahmet Yazar (Dk. 46 Ezeh), Pa Dibba (Dk. 83 Sekidika), Eze (Dk. 90+2 Umut Bulut)

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Taha Gür, Yiğit Ulaş, Burak Kavlak, Buğra Çağıran (Dk. 86 Berat Yaman), Nshimirimana (Dk. 65 Atakan Müjde), Donsah, Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün, Doğukan Emeksiz, Malle (Dk. 78 Yakup Alkan)

Goller: Dk. 6 ve 90+5 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk. 11 Sinan Kurt, Dk. 57 Claro, Dk. 66 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Burak Kavlak, Dk. 80 Buğra Çağıran, Dk. 80 Doğukan Emeksiz, Dk. 90+6 Taha Gür (Yeni Malatyaspor), Dk. 79 Ezeh (Eyüpspor)









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