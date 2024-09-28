Eyüpspor, Gaziantep FK'yi ağırlıyor

ikas Eyüpspor, Süper Lig'de pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor, Gaziantep FK'yi ağırlıyor
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28 Eylül 2024 13:45
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayan İstanbul ekibi, haftaya 7. sırada girdi.

Son lig maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan eflatun-sarılılar, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Ligde oynadığı 5 maçtan bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Gaziaptep FK'nin ise 4 puanı bulunuyor.

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