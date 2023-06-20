Eyüpspor'dan Veysel Sarı atağı

Eyüpspor, Antalyaspor'un tecrübeli stoperi Veysel Sarı'yla anlaştı.

, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'dan Veysel Sarı atağı
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20 Haziran 2023 14:36
Arda Turan'ın yönetiminde Süper Lig'e çıkacak bir kadro kurmayı planlayan Eyüpspor, Antalyaspor'un tecrübeli stoperi Veysel Sarı'yla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddiası ortaya atıldı.

Bu sezon toplam 32 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 gol ve 1asist kaydetti.

34 yaşındaki savunma oyuncu 2020 yılında Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra Akdeniz ekibine transfer olmuştu.

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