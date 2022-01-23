Eyüpspor - Bursaspor maçı ertelendi

İstanbul'da oynanan Eyüpspor - Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor - Bursaspor maçı ertelendi
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23 Ocak 2022 19:40
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Eyüp Stadı'nda yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelenin 12. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, saha çizgilerinin net görülmemesi nedeniyle oyunu durdurdu.

Tonusluoğlu, iki takımın teknik direktörü ve kalecileriyle konuştuktan sonra yoğun kar yağışının da devam etmesi sebebiyle soyunma odasına gitme kararı aldı. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakanın ertelendiği açıklandı.

Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğünün bulunduğu müsabaka 24 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'a ertelendi.




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