Eyüpspor: 'Beraberlik için üzgünüz'

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmanın güzel geçtiğini anlattı.



Maçın ilk yarısında kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu aktaran Yavaş, şöyle konuştu:



"Maçın ilk devresi başından sonuna tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Oyunu domine ettik. Oyuncularımız ne istediysek sahaya 45 dakika boyunca uyguladılar. Skor üstünlüğünü de yakaladık. Hatta farkı da artırabilirdik. İkinci devre belki fazla öz güvenle skoru koruyamadık. İbre Kayserispor tarafına döndü. Konsantrasyon eksikliği ile duran top sonrası yediğimiz golle oyunun ivmesi tamamen Kayserispor'a geçti ve beraberliği yakaladı. Sonra mentalite değişikliği ile tekrar oyunu elimize aldık. Pozisyonlar bulduk ama olmadı. Deplasmandan alınan puan değerli ama böyle berabere kaldığımız için üzgünüz."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU