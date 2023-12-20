Everton kaçırdı, penaltılarda gülen Fulham!

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı Fulham, penaltı atışları sonunda Everton'ı 7-6 yendi ve tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Everton kaçırdı, penaltılarda gülen Fulham!
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20 Aralık 2023 01:02
İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Everton ile Fulham karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan ve normal süresi 1-1 berabere biten maçı penaltı atışları sonunda Fulham 7-6 kazandı ve tur atladı.

Fulham'ın golünü 44. dakikada Michael Keane (K.K), Everton'ın golünü 82. dakikada Beto kaydetti.

Premier Lig ekibi Fulham, yoluna farı final mücadesiyle devam edecek.

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