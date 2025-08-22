Everton'dan Tyler Dibling için anlaşma!

Everton, Southampton forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Tyler Dibling'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Sky'da yer alan habere göre, Everton, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Southampton ile 42 milyon sterlin (48 milyon euro) karşılığında anlaşma sağladı. Anlaşmada 6 milyon sterlin (7 milyon euro) değerinde kolay ulaşılabilir bonus da yer alıyor.



Everton, Southampton'a genç futbolcunun sonraki satışından yüzde 20 pay ödeyecek.



Tyler Dibling transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



Southampton forması altında geçen sezon 38 maçta sahaya çıkan Dibling, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.



