22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-027'
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
1-024'
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
0-026'
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
0-012'

Everton'dan Tyler Dibling için anlaşma!

Everton, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tyler Dibling için Southampton ile anlaşma sağladı.

calendar 22 Ağustos 2025 21:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Everton'dan Tyler Dibling için anlaşma!
Everton, Southampton forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Tyler Dibling'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, Everton, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Southampton ile 42 milyon sterlin (48 milyon euro) karşılığında anlaşma sağladı. Anlaşmada 6 milyon sterlin (7 milyon euro) değerinde kolay ulaşılabilir bonus da yer alıyor.

Everton, Southampton'a genç futbolcunun sonraki satışından yüzde 20 pay ödeyecek.

Tyler Dibling transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Southampton forması altında geçen sezon 38 maçta sahaya çıkan Dibling, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

