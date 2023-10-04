EURO 2028'in ev sahibini duyurdular

EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler netlik kazandı.BBC'de yer alan haberde, Türkiye'nin EURO 2032 için İtalya ile ortak ev sahipliği teklifinin ardından 2028 için adaylıktan çekildiği ve 2028 için tek teklifin İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'dan olduğu kaydedildi.İtalya, sadece 2032 için teklif verirken Türkiye, EURO 2028 ve EURO 2032 için teklif yapmıştı.Her iki teklifin de gelecek salı yapılacak UEFA toplantısında onaylanmasının beklendiği ifade edildi.* Wembley, Londra, İngiltere* Galler Ulusal Stadyumu, Cardiff, Galler* Hampden Park, Glasgow, İskoçya* Tottenham Stadyumu, Londra, İngiltere* Etihad Stadyumu, Manchester, İngiltere* Yeni Everton Stadyumu, Liverpool, İngiltere* St. James' Park, Newcastle, İngiltere* Villa Park, Birmingham, İngiltere* Casement Park, Belfast, İrlanda