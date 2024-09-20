Eskrimciler hafta sonu pistte

Eskrimde Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası, hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskrimciler hafta sonu pistte
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20 Eylül 2024 15:17
Eskrimde Gençler Flöre ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası, hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'ndeki organizasyona 14 ilden 209 sporcu katılacak. Flörede 89, kılıçta ise 120 eskrimci kürsü mücadelesi verecek.

Gençler flöre karşılaşmalarıyla yarın başlayacak turnuvada, 22 Eylül Pazar günü büyükler kılıç müsabakaları yapılacak.

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