Eskişehir'in paravolley takımı, milli takıma sporcu kazandırıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde mücadele eden Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı'na 4 sporcu kazandırdı.



Eskişehir'de 2020'de kurulan Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü 2021-2022 sezonundan bu yana TBESF Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde boy gösteriyor.



Öğretmen, öğrenci, iş insanı, işçi, mühendis gibi birçok iş kolundan 16 ile 35 yaş arasındaki engelli 11 lisanslı sporcusu bulunan Eskişehir temsilcisi, beden eğitimi öğretmeni olan antrenör Tarık Çoban'ın yönetiminde Süper Lig'de kalıcı olmayı planlıyor.



Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'na şimdiye kadar Barış Şimşek, Kemal Kaya, Alper Geçer ve Cihan Babür'ü kazandıran Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü, daha fazla engelli genci bünyelerine katmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Kulüp Başkanı Kürşad Önder Ceylan, AA muhabirine, öğretmenlerle bir araya gelip 3 yıl önce kurdukları kulübün dezavantajlı gençlere sporu sevdirmek olduğunu söyledi.



Oturarak voleybol branşının kulübün faaliyetleri arasında yer aldığını anlatan Ceylan, şöyle konuştu:



"3 yıl önce kurulan kulübümüz büyük bir başarı göstererek Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde mücadele etmeye başla. Gelecekte daha fazla gence örnek olmak istiyoruz. Eskişehir'den oturarak voleybol takımlarında mücadele edecek gençler yetişmesini amaçlıyoruz. Kulübümüzün çoğunluğu genç sporculardan oluşuyor. Türkiye Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda da oyuncularımız var. Milli takıma 4 sporcumuzu gönderdik. Bu bizim için gurur kaynağı. Kentin desteğiyle Süper Lig'de play-off hedefine ulaşmak istiyoruz."



- "Genç sporcularımızla milli takımı katkı sağladık"



Antrenör Tarık Çoban da kulübün oturarak voleybol branşına 2 sporcuyla başladığını belirterek, 3 yıl içinde farklı yaş gruplarında 11 sporcuya ulaştıklarını aktardı.



Bu yıl Süper Lig'deki hedeflerinin play-off oynamak olduğunu ifade eden Çoban, şunları kaydetti:



"Süper Lig'de tecrübe kazanmak istiyoruz. Sporcularımız 16 ile 35 yaş arasında değişiyor. Bu takımı elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Engellerin de sporda var olması için çaba gösteriyoruz. Takımımızdaki engelli gençlerin örnek göstererek benzer durumdaki kişilere ulaşmak istiyoruz. Spor yapabilecek engellileri de araştırıyoruz. Okullarda ortaokul ve lise düzeyindeki yaş gruplarındaki engelli öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Sporcularımızı daha iyi yerlere getirmek, sayımızı artırmak için mücadele veriyoruz. Genç sporcularımızla milli takımı katkı sağladık. Sporcularımız Barış Şimşek, Kemal Kaya, Alper Geçer ve Cihan Babür'ü milli takıma kazandırdı. Takımımızın kadrosunda öğretmenden öğrenciye, iş insanından işçiye kadar pek çok sektörden sporcu var."



Kulübün milli sporcusu Barış Şimşek de engelliler için spor yapmanın önemine değinerek, tüm engellileri oturarak voleybol yapmaya davet etti.





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