Eski Fenerbahçeli Washington'dan itiraf

Eski Fenerbahçeli Washington sarı lacivertli formayı giyme şansı yakaladığı için çok şanslı olduğunu söylediği röportajında en çok oynamak istediği kulübün Roma olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Eski Fenerbahçeli Washington'dan itiraf
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11 Aralık 2020 03:51
Türk futbolseverlerin Fenerbahçe'den tanıdığı Brezilyalı eski golcü Washington'dan ilginç bir itiraf geldi.

2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve kalp rahatsızlığı olunca Türkiye macerası kısa süren Washington, sarı lacivertli takımın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. Washington açıklamasında, "Fenerbahçe'de oynama fırsatı bulmam benim için büyük bir gelişmeydi çünkü çok formdaydım. Daha sonra kalbimdeki sorun yüzünden ülkeme dönmek zorunda kaldım." itirafını yaptı.

Brezilyalı isim yeniden futbol oynasa Avrupa'da hangi takımda oynamak istediği sorusuna ise, "Roma. Kulüp yapısı ve oyun tarzıyla bana her zaman uygun olurdu. Her zaman böyle bir isteğim vardı" itirafını yaptı.

Washington kalp sorunları yaşadıktan sonra Fenerbahçe'de sezonu bitiremeden ülkesine dönmek zorunda kalarak çeşitli takımlarda oynadıktan sonra 2011 yılında emekli olmuştu. Şimdilerde 45 yaşında olan Washington, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 9 gol atmıştı.



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