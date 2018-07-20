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Erzurumspor ve Kasımpaşa talip oldu

TFF 2'nci Lig ekibi Menemen Belediyespor'da stoper Veli Çetin'in de Süper Lig yolcusu olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Erzurumspor ve Kasımpaşa talip oldu
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20 Temmuz 2018 12:44
Forvet oyuncusu Samed Ali Kaya'yı 1.5 milyon TL karşılığında Göztepe'ye satıp kasasını dolduran TFF 2'nci Lig ekibi Menemen Belediyespor'da stoper Veli Çetin'in de Süper Lig yolcusu olduğu öğrenildi.

İzmir ekibinde 2013-2014 sezonunda bu yana görev yapan 23 yaşındaki defans oyuncusunu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Kasımpaşa'nın istediği belirtildi.

Menemen Belediyespor yönetiminin iyi bir bonservis bedeli ile genç stoperi satabileceği vurgulanırken, kulüplerle görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

İstikrarlı bir şekilde forma giyen Veli geçen sezon 34 lig maçında sahaya çıktı.

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