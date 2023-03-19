Ersun Yanal, 25. kez Fenerbahçe'ye rakip

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Fenerbahçe'ye bu akşam 25. kez rakip olacak.

, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal, 25. kez Fenerbahçe'ye rakip
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19 Mart 2023 13:02
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'un başında bu akşam Süper Lig kariyerinde 25. kez sarı-lacivertlilere rakip olacak.

Yanal'ın takımları, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

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