Ersan Parlatan: "Duran toplara iyi çalıştık"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Gençlerbirliğini 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersan Parlatan: 'Duran toplara iyi çalıştık'
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28 Eylül 2024 23:00
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Gençlerbirliğini 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, aldıkları derbi galibiyetinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Parlatan: "Önemli bir galibiyet aldık"
Ankara derbisi oynadıklarını aktaran Parlatan, "Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Ankara derbisi oynadık. İki hedefi olan takım sahadaydı. İlk devre iki yönlü coşkulu oynayan her istediğimizi yapan bir takımdık. Zaman zaman Gençlerbirliği'ni kendi sahasına hapsettik. Duran toplara hafta içi çalıştık ve golü böyle bulduk. İkinci yarı rakibi kalemizden uzak tutmakta pek iyi değildik. Sistem değişikliğine gidip dörtlü defansa dönünce daha iyi karşıladık rakibi." dedi.

Süper Lig hedefini konuşmanın erken olduğunu vurgulayan Parlatan, "Biz iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Şampiyonluk adayı olduğumuzu düşünmüyorum. Gelişme aşamasındayız, maç maç bakacağız. Böyle yaparsak daha doğru yol alırız. Bugün iyi giden iş üç hafta sonra kötü gidebiliyor. Ayaklarımızı yere basarak ilerlemek doğru geliyor." ifadelerini kullandı.

 
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