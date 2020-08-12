Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Erol Bulut'un ekibinde kaleci antrenörü olarak görev başlayan Michael Kraft, yaşı 40'ı aşan futbolseverlerin aşina olduğu bir isim. 1966 doğumlu Kraft, 1989-1993 yılları arasında Bakırköyspor'da kaleci olarak forma giydi.



2001'de futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğüne başlayan Kraft'ı, Bakırköyspor'da birlikte oynadığı 'Tavşan' lakaplı Mustafa Arabacıbaşı'na sorduk.



"ALTAY VE HARUN'A KATKI YAPAR"



Geçmişte Fenerbahçe forması giyen Arabacıbaşı, 'Mişa' diye hitap ettikleri Kraft'ın herkes tarafından sevilen biri olduğunu belirterek, "Gerçekten çok karakterli ve iyi yürekli biridir. Saçlarına, giyimine çok özen gösterir, şampuanını ve parfümünü Almanya'dan özel getirirdi. Türkiye'den ayrıldıktan sonra da dostluğumuz bitmedi. Ben işlerim yüzünden pek katılamadım ama Mişa; Ahmet Kanca, Akif Ekmekçi ve Sancar Bıçakçı ile beraber yıllarca hep Bodrum'a tatile gitti. Fenerbahçe'de Altay ve Harun'a katkı yapacağına inanıyorum" dedi.



3 BOYUTLU VÜCUT ANALİZİ



Yeni sezonun hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'de futbolcuların dün 3 boyutlu modelleri çıkarıldı ve vücut analizleri yapıldı. DigMe adlı yapay zeka destekli yöntemle futbolcuların vücut yağ oranı, enerji miktarı ve iskelet sistemi için olması gereken en uygun kiloları belirlendi. Bilgisayarlara yüklenen bu verilerden Fenerbahçe sağlık ekibi yıl boyu yararlanabilecek. Bu arada futbolculara dün hız ve laktak testleri de uygulandı.



