Erol Bulut'tan Arda Güler yorumu!

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için, "Bence Real Madrid'de de forma şansı bulacak ve bunu iyi değerlendirecek" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'tan Arda Güler yorumu!
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20 Kasım 2023 15:59
Son güncelleme 20 Kasım 2023 16:00
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki genç yıldız için, "Teknik olarak harika bir oyuncu" diyen Erol Bulut, "Fenerbahçe'de çalıştığım dönemde, Arda Güler 15 yaşındaydı ve ilk kez A Takım'la antrenmana çıktı. O zamanlar teknik kalitesini göstermişti. Ama teknik kaliteye sahip olmak üç ya da dört yıl içinde Real Madrid'e gidebileceğiniz anlamına gelmiyor. Çok çalıştı ve gelişti. Fenerbahçe'de birçok maça çıktı ve ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Bence Real Madrid'de de şans bulacak ve bunu iyi değerlendirecek. İyi maçlar çıkardığında "uçacak" biri değil, ayaklarını yere sağlam basacaktır" dedi.

Erol Bulut ayrıca, "Arda Güler, kalitesinin farkında. Real Madrid'de futboluna çok daha fazlasını katacaktır." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den yaz aylarında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıkları nedeniyle henüz İspanyol devinin formasını giyme şansı bulamadı.

 

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